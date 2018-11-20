В 2019 году в Петербурге потратят 1,2 млрд рублей на капитальный ремонт дорог

В программу вошло 22 адреса общей площадью почти 270 тысяч квадратных метров.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил адресную программу капитального ремонта дорог на 2019 год. На эти цели из городского бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В программу вошли 22 адреса. Общая площадь дорог, которые собираются отремонтировать, составляет почти 270 тысяч квадратных метров, а протяженность — 25 км. При этом 14 объектов остались с прошлого года.

Из новых адресов в программу по капремонту, в частности, вошли дороги напротив дома № 40 на Индустриальном проспекте, шоссе Революции, Рощинской улице от Ялтинской улицы до линии Варшавской железной дороги, Корабельной улице и улице Профессора Попова.

Напомним, в 2018 году на капитальный ремонт дорог из бюджета Петербурга было выделено 1,23 млрд рублей. Работы были проведены на семи объектах площадью более 55 тысяч квадратных метров и протяженностью более 12 км.

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