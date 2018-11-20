Николай Бондаренко: в Петербурге 787 крыш признали потенциально опасными

Чиновники справляются с работами по восстановлению ТВР на крышах города.

В двух районах Петербурга чиновники обнаружили потенциально опасные крыши. Заледенение 878 объектов зафиксировано в Адмиралтейском и Василеостровском районах. Об этом заявили в Смольном во время совещания с вице-губернатором Николаем Бондаренко.

Глава Адмиралтейской администрации отметил, что сотрудникам необходимо решить вопрос по 1704 кровлям: их очистят, но потенциально опасными считаются только 149 из них. На Ваське уберут снег и лед с 992 зданий, из которых 638 несут потенциальную угрозу для населения.

Отметим, что к 15 февраля будет создан план работы по уборке наледи с крыш во всех районах Северной столицы, а также программа выполнения нормализации температурно-влажностного режима.

Фото: Piter.tv