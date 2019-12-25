В транспортную инфраструктуру Шушар намерены вложить около 14 млрд рублей

Судя по статьям бюджета, речь идёт о трёх объектах:

Смольный заложил в бюджет Северной столицы на 2024 год и плановый период 2025–2026 гг. около 14 млрд рублей на строительство дорожной сети в посёлке Шушары.

Судя по статьям бюджета, речь идёт о трёх объектах: на создания Пушкинской улицы планируется потратить 6,7 млрд рублей, строительство Шушарской дороги от Новгородского до Витебского проспекта обойдётся более чем в 1 млрд рублей.

Кроме того, запланированы работы по реконструкции Новгородского проспектак от Пушкинской улицы до Шушарской дороги. В этот проект власти Петербурга готовы вложить более 6 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что начались плановые работы по восстановлению дорожного полотна на Западном скоростном диаметре.

Фото: Piter.TV