Видео: как ремонтируют одну из главных улиц Выборга

До 30 августа в Выборге проведут капитальный ремонт еще пяти улиц.

В Выборге проверили ход ремонтных работ на Рубежной улице – одной из основных магистралей города. С 12 по 15 июля движение по дороге ограничено: здесь меняют асфальтобетонное покрытие.

Основная проблема на данной улице – здесь находится очень много инженерных сетей, инженерных колодцев. На улице 26 колодцев, которые необходимо было отрегулировать сетевым организациям, чтобы положить верхний слой асфальта вровень с колодцами. Сергей Петров, председатель Комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства МО "Выборгский район"

Работы с применением горячего асфальта подрядчик проводит исключительно в дневное время. Благоустройство дорожных территорий происходит с учетом пожеланий жителей: на улице установят скамейки, организуют парковки.

В первую очередь посмотреть, как работы проходят, какие сроки. Поговорить с председателем дорожного комитета, потому что у меня на округе идут массовые работы, уже около месяца вскрыт старый асфальт. Погода очень жаркая, пыльно, и жители спрашивают, когда начнутся работы и когда заканчиваются. Михаил Макаров, депутат Законодательного cобрания Ленинградской области

Результаты работ оценит независимая экспертиза, после чего ремонтные работы будут приняты. На межквартальных проездах пройдет карточный ремонт асфальта.

Все работы по данному муниципальному контракту запланированы до 30 августа. В данный контракт входит не только одна Рубежная улица, но и улицы Сухова, Майорова, Александровская улица. Сергей Петров, председатель Комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства МО "Выборгский район"

Ранее в Выборге выделили дополнительные средства на дороги, газопровод, велодорожку и скейтпарк.

Видео, фото: Piter.TV