Рабочий вынес из квартиры на Маршала Блюхера более 1,5 миллионов рублей

Злоумышленник вынес ювелирные украшения, виски и деньги.

В праздничные выходные в правоохранительные органы обратился петербуржец, у которого пропали ювелирные украшения. Об этом сообщают городские СМИ.

Мужчина проживает на проспекте Маршала Блюхера, также он назвал имя предполагаемого злоумышленника, который, по его мнению, в период со 2 на 3 ноября вынес из его дома все украшения. Подозреваемый проводил в квартире на Маршала Блюхера ремонтные работы. Помимо ювелирных украшений, пропали деньги и виска. Общий ущерб: 15 525 000 рублей, 120 долларов и 60 евро.

Полиция начала расследования.

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Фото: pixabay