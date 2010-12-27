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Рабочий вынес из квартиры на Маршала Блюхера более 1,5 миллионов рублей
Сегодня, 10:38
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nastya960
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Рабочий вынес из квартиры на Маршала Блюхера более 1,5 миллионов рублей

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Злоумышленник вынес ювелирные украшения, виски и деньги.

В праздничные выходные в правоохранительные органы обратился петербуржец, у которого пропали ювелирные украшения. Об этом сообщают городские СМИ.

Мужчина проживает на проспекте Маршала Блюхера, также он назвал имя предполагаемого злоумышленника, который, по его мнению, в период со 2 на 3 ноября вынес из его дома все украшения. Подозреваемый проводил в квартире на Маршала Блюхера ремонтные работы. Помимо ювелирных украшений, пропали деньги и виска. Общий ущерб: 15 525 000 рублей, 120 долларов  и 60 евро.

Полиция начала расследования.

Ранее на Piter.TV: Неловкие грабители на Парнасе не смогли открыть витрину с драгоценностями.

Фото: pixabay

 

 

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Теги: квартиры , кражи , маршала блюхера , украшения
Категории: Лента новостей Новости СПб

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