В центре Петербурга рабочий упал со строительных лесов

Мужчина помещён в реанимацию.

Во вторник, 14 ноября, на 8-ой Красноармейской улице рабочий упал со строительных лесов 4-5 этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, отёком головного мозга тяжёлой степени, переломом основания черепа и костей таза в крайне тяжёлом состоянии. Мужчина помещён в реанимацию.

О пострадавшем ничего не известно, на вид ему примерно 35 лет.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина с проспекта Ветеранов выпил пива и попал в кому.

Фото: Piter.TV