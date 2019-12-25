Мужчина с проспекта Ветеранов выпил пива и попал в кому

В Кировском районе Петербурга мужчина впал в кому после выпитого пива. Петербуржец находится в реанимации.

Во вторник, 17 октября, в дерную часть поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним поступил мужчина после того, как выпил пива.

Как стало известно Piter.TV, в больнице он находится в токсикологической коме.

Жена мужчины рассказала, что зашла на кухню квартиры на проспекте Ветеранов и увидела, что муж лежит на полу. Она подумала, что потерпевший просто пьян, так как он сам рассказал ей, что пил пиво незадолго до произошедшего, однако, когда мужчине стало хуже, она решила вызвать скорую. Также, по ее словам, мужчина ничего, кроме пива, не употреблял.

Ранее сообщалось, что ресторан быстрого питания оштрафовали на 300 тысяч за продажу пива 17-летней в Сестрорецке.

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