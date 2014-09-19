Ресторан быстрого питания оштрафовали на 300 тысяч за продажу пива 17-летней в Сестрорецке

В июне девушка заказала в ресторане быстрого питания пиво за 230 рублей. Кассир не удостоверилась, что покупательнице есть 18 лет, и продала алкоголь.

"Бургер Кинг" продал пиво 17-летнему подростку в Сестрорецке и теперь заплатит штраф в десятикратном размере. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В июне девушка заказала в ресторане быстрого питания пиво за 230 рублей. Кассир не удостоверилась, что покупательнице есть 18 лет, и продала алкоголь.

В суде представитель сети утверждал, что в зале везде висят предупреждающие таблички, а кассовый автомат показывает предупреждение о запрете продавать алкоголь лицам младше 18 лет.

Суд указал, что формальное предупреждение не свидетельствует о том, что компания предприняла все меры. Теперь ресторан должен заплатить штраф в 300 тысяч рублей.

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