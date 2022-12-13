Рабочий упал с высоты на улице Добролюбова

Молодой человек выжил, но получил серьёзные травмы. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

В воскресенье, 5 марта, на улице Добролюбова в Петербурге произошло падение рабочего с высоты на стройке. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу, после инцидента началась доследственная проверка.

Как отмечают в ведомстве, 21-летний молодой человек упал третьего этажа при строительстве дома. Рабочий получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Проверка организована следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК РФ по Петербургу. По результатам процедур будет принято процессуальное решение.

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Фото: Piter.TV