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В автосервисе на юге Петербурга нашли мёртвыми таксиста и автомеханика
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В автосервисе на юге Петербурга нашли мёртвыми таксиста и автомеханика

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Предположительно мужчины отравились выхлопными газами.

Утром воскресенья, 5 сентября, в боксе автосервиса в Шушарах обнаружили трупы таксиста и автомеханика, которые предположительно отравились выхлопными газами. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники подтвердили смерть 44-летнего гражданина Азербайджана, работавшего таксистом, и 31-летнего автослесаря.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что после драки в магазине на Дачном проспекте обнаружили труп гражданина Молдовы.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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