В автосервисе на юге Петербурга нашли мёртвыми таксиста и автомеханика

Предположительно мужчины отравились выхлопными газами.

Утром воскресенья, 5 сентября, в боксе автосервиса в Шушарах обнаружили трупы таксиста и автомеханика, которые предположительно отравились выхлопными газами. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники подтвердили смерть 44-летнего гражданина Азербайджана, работавшего таксистом, и 31-летнего автослесаря.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что после драки в магазине на Дачном проспекте обнаружили труп гражданина Молдовы.

Фото: Piter.TV