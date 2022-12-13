После драки в магазине на Дачном проспекте обнаружили труп гражданина Молдовы

В воскресенье, 5 марта, в магазине на Дачном проспекте был обнаружен труп 38-летнего гражданина Молдовы после драки. Об этом стало известно Piter.TV.
В тот же день у указанного магазина по подозрению в совершении кражи были задержаны неоднократно судимые жители Бокситогорска в возрасте 30-ти лет и 31-ого года. В отношении мужчин составлены административные протоколы.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что жителя Шушар зарезали возле лифта в жилом доме.
Фото: Piter.TV
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