После драки в магазине на Дачном проспекте обнаружили труп гражданина Молдовы

Рядом со зданием задержали двоих рецидивистов за кражу.

В воскресенье, 5 марта, в магазине на Дачном проспекте был обнаружен труп 38-летнего гражданина Молдовы после драки. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день у указанного магазина по подозрению в совершении кражи были задержаны неоднократно судимые жители Бокситогорска в возрасте 30-ти лет и 31-ого года. В отношении мужчин составлены административные протоколы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что жителя Шушар зарезали возле лифта в жилом доме.

Фото: Piter.TV