Рабочий упал с крыши дома на Московском шоссе

От полученных травм мужчина скончался.

В пятницу, 17 июля, рабочий упал с крыши дома №6 на Московском шоссе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Диспетчер полиции получил сообщение о падении рабочего около 19:30. Позднее выяснилось, что мужчина занимался заменой кровли на крыше 11-этажного здания.

Известно, что упавший погиб от полученных травм. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы писали, что рабочего завалило грунтом в котловане на заводе в Невском районе.

Фото: Pixabay