Рабочего завалило грунтом в котловане на заводе в Невском районе

Мужчина получил серьезные травмы.

Во вторник, 14 июля, на территории "Завода турбинных лопаток" на улице Седова в Невском районе Петербурга произошло ЧП. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, здесь серьезно пострадал 54-летний рабочий.

По словам машиниста экскаватора, его коллега работал в котловане. В какой-то момент на него обрушился кусок грунта.

Мужчина получил серьезные травмы, его оперативно отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, травму живота и грудной клетки. Состояние пациента тяжелое. В настоящий момент он помещен в шоковую реанимацию.

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Фото: Piter.TV