Кирпич приземлился на голову рабочему на стройке в Шушарах

Погибшему было 44 года. Он приехал на работу из другой страны.

Кирпич свалился на голову рабочего на строительной площадке на Школьной улице в Шушарах. По информации Piter.tv, удар оказался смертельным.

Происшествие случилось утром 11-го февраля. Мужчина принимал участие в строительстве ЖК "Симпл". По предварительным данным, кирпич упал с 15-го этажа при подъеме строительных материалов. Погибшим оказался 44-летний гражданин Узбекистана. Он приехал в Россию в качестве трудового мигранта.

Ранее врачи рассказали о состоянии рабочего, на которого упали ворота на "Балтийском заводе".

Фото: ВКонтакте / ЖК Simple | ЖК "Симпл"