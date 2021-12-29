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Врачи рассказали о состоянии рабочего, на которого упали ворота на "Балтийском заводе"
Сегодня, 14:57
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Врачи рассказали о состоянии рабочего, на которого упали ворота на "Балтийском заводе"

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Водитель автопогрузчика чудом выжил.

Водитель автопогрузчика на "Балтийском заводе", на которого упала 25-метровая створка ворот, чудом выжил. Об этом стало известно Piter.TV.

Несчастный случай произошел днем 10 февраля в Василеостровском районе Петербурга. 62-летнего рабочего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, гематому на лбу справа, переломы ребра и костей стопы, рану подбородка, а также множественные ссадины и ушибы.

Ранее мы публиковали видео с моментом падения глыбы льда на дворника на Большом Сампсониевском.

Фото: ВКонтакте / Подслушано "Балтийский завод"

Теги: балтийский завод, рабочий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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