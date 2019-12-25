Рабочий погиб во время обвала траншеи в Симагино

Во время земляных работ в Выборгском районе произошел сход грунта.

2 августа около 15 часов на Центральной улице в посёлке Симагино Выборгского района произошло обрушение грунта в траншее, прокладкой которой занимались рабочие. При сходе грунта один из работников, находившихся в траншее, погиб, второго удалось спасти.

На месте происшествия работали прибывшие по экстренному вызову сотрудники 109 пожарной части. В обстоятельствах несчастного случая разбираются представители правоохранительных органов. Им предстоит выяснить личность погибшего, соблюдение в зоне работ требований техники безопасности и установить причины инцидента.

Ранее в Ленобласти рабочий разбился насмерть, сорвавшись с 20-метровой высоты.

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