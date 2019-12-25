Рабочий погиб при демонтаже газовой трубы на Петроградской стороне

Работы по демонтажу проводились без согласования в властями.

В Петербурге рабочий погиб при демонтаже газовой трубы в Петроградском районе. Об этом сообщает ИА "Агентство журналистских расследований".

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 20 декабря, около 15:00 часов у бизнес-центра на улице Чапаева. На работы вышли двое уроженцев Средней Азии, которые срезали трубу у здания. Во время демонтажа рабочие упали вместе с трубой с высоты второго этажа. Один "отделался испугом", а второй получил травму головы и скончался в больнице.

Уточняется, что работы проводились без согласования в властями.

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Фото: Piter.tv