Рабочий погиб под глыбой льда на территории фабрики в Ленобласти

Было возбуждено уголовное дело.

В Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело по факту падения глыбы льда на работника бумажной фабрики "Коммунар". Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

На территории предприятия 7 февраля на 63-летнего рабочего с крыши упала ледяная глыба. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". На месте работает городская прокуратура и следователи.

Накануне сосулька убила дворника на Большом Сампсониевском проспекте.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти