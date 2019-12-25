Рабочий погиб на стройке в Ленобласти из-за обрыва троса подъемника

Следственными органами изъяты видеоматериалы инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По сообщению издания "Оперативное прикрытие", трагический инцидент произошел в поселке Новоселье на Большой Балтийской улице, где ведется строительство многоэтажного жилого дома. Вечером 9 июня, примерно в 21:00, вследствие разрыва каната фасадного подъемника, сорвался и разбился 31-летний уроженец Таджикистана. Пострадавший скончался мгновенно от полученных повреждений.

Гражданин трудился на данной строительной площадке всего две недели, занимаясь монтажом вентиляции. Согласно журналу регистрации инструктажей по охране труда, ознакомление с правилами техники безопасности было проведено лишь шесть дней назад — 6 июня.

Следственными органами изъяты видеоматериалы инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что из Невы на Аптекарской набережной вытащили труп мужчины.Погибший был одет в камуфляжные штаны, темно-зеленые кроссовки с белой полосой, а также коричневый свитер с рисунком в виде прицела на передней стороне. У него также обнаружили ремешковую сумку-пояс, наручные часы марки Tissot и старый кнопочный мобильник производства Nokia.

Фото: Piter.TV