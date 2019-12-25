Рабочий "Теплосети" получил ожоги на набережной Фонтанки

По предварительной информации, состояние пациента, у которого обнаружены ожоги ног и предплечья, оценивается врачами как тяжелое.

Работник АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" получил производственную травму в Адмиралтейском районе. Как стало известно Piter.TV, он был доставлен в ожоговую реанимацию.

59-летний пострадавший поступил в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в четверг, 1 августа. около 14:00. Медицинская бригада доставила его с набережной реки Фонтанки, 110. По предварительной информации, состояние пациента, у которого обнаружены ожоги ног и предплечья, оценивается врачами как тяжелое.

Повторные гидравлические испытания в Адмиралтейском районе проводились 30 июля.

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Фото: Piter.TV