В Пушкине девочка оторвала себе палец, перелезая через забор

Пострадавшая была помещена в отделение микрохирургии, где врачи успешно пришили части пальца.

Девочка-подросток из Пушкина была госпитализирована после неудачной попытки перелезть через забор. Она зацепилась кольцом на правой руке за тонкий прут ограждения.Как стало известно Piter.TV, 15-летняя пострадавшая вместе с матерью обратилась за медицинской помощью днем во вторник, 30 июля.

Инцидент произошел на территории лицея, расположенного на Железнодорожной улице. Девочке понадобилось перелезть через забор, но кольцо зацепилось за прутья. При падении под действием собственного веса она получила травму, из-за которой у нее были повреждены две фаланги.

Девочка была помещена в отделение микрохирургии, где врачи успешно пришили части пальца.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пытавшегося починить розетку подростка ударило током.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)