Рабочих, которые пострадали от обрушения лесов перевели из реанимации

Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.

Вечером 17 августа, из реанимации перевели троих пострадавших при обрушении строительных лесов. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

В Мариинской больнице в удовлетворительном состоянии остается один пострадавший отметила Митянина

Напомним, что инцидент произоошел 14 августа на Гражданской улице, дом 8. В результате внезапного обрушения строительных лесов, рабочие упали с высоты четвертого этажа. Ранее мы сообщали, что один из пострадавших скончался в больнице.

По этому случаю уже возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".



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