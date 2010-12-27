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Рабочих, которые пострадали от обрушения лесов перевели из реанимации
Сегодня, 22:23
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IRINA_CHALKINA
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Рабочих, которые пострадали от обрушения лесов перевели из реанимации

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Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.

Вечером 17 августа, из реанимации перевели троих пострадавших при обрушении строительных лесов. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

В Мариинской больнице в удовлетворительном состоянии остается один пострадавший

отметила Митянина

Напомним, что инцидент произоошел 14 августа на Гражданской улице, дом 8. В результате внезапного обрушения строительных лесов, рабочие упали с высоты четвертого этажа. Ранее мы сообщали, что один из пострадавших скончался в больнице

По этому случаю уже возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".

Фото: Pixabay

Теги: вице-губернатор города анна митянина , мариинская больница , рабочие упали с лесов , состояние рабочих упавших с лесов
Категории: Лента новостей Новости СПб

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