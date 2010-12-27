В Мариинской больнице скончался рабочий, упавший со строительных лесов‍

В Мариинской больнице умер рабочий, который упал со строительных лесов. Сообщили РИА Новости.
Сейчас в больнице находятся еще 2 пострадавших с состоянием средней и тяжелой тяжести.
Напомним, инцидент произошёл в минувший вторник, 13 августа. Во время ремонтных работ фасада дома 8 на Гражданской улице, рухнули леса, в результате с высоты четвертого этажа упали 5 рабочих.
Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.
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