В Мариинской больнице скончался рабочий, упавший со строительных лесов‍

Во вторник, 13 августа при проведении ремонта фасада дома 8 на Гражданской улице, с высоты третьего этажа упали пятеро рабочих.

В Мариинской больнице умер рабочий, который упал со строительных лесов‍. Сообщили РИА Новости.

Сейчас в больнице находятся еще 2 пострадавших с состоянием средней и тяжелой тяжести.

Напомним, инцидент произошёл в минувший вторник, 13 августа. Во время ремонтных работ фасада дома 8 на Гражданской улице, рухнули леса, в результате с высоты четвертого этажа упали 5 рабочих.

Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.

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Фото:Pixabay