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В Мариинской больнице скончался рабочий, упавший со строительных лесов‍
Вчера, 22:49
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IRINA_CHALKINA
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В Мариинской больнице скончался рабочий, упавший со строительных лесов‍

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Во вторник, 13 августа при проведении ремонта фасада дома 8 на Гражданской улице, с высоты третьего этажа упали пятеро рабочих.

В Мариинской больнице умер рабочий, который упал со строительных лесов‍. Сообщили РИА Новости.

Сейчас в больнице находятся еще 2 пострадавших с состоянием средней и тяжелой тяжести. 

Напомним, инцидент произошёл в минувший вторник, 13 августа. Во время ремонтных работ фасада дома 8 на Гражданской улице, рухнули леса, в результате с высоты четвертого этажа упали 5 рабочих.

Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.

Ранее мы писали о том, что Петербургский велогонщик погиб из-за травмы, полученной во время марафона в Ленобласти.

Фото:Pixabay 

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Теги: мариинская больница , умер рабочий который упал с лесов
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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