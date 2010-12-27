Петербургский велогонщик погиб из-за травмы, полученной во время марафона в Ленобласти

Гонщик умер в больнице от тяжелых увечий.

Петербуржец погиб из-за травм, полученных во время проведения веломарафона в Ленинградской области. Мужчину пришлось госпитализировать еще 13 августа, но сегодня днем он скончался.

Как отмечают очевидцы, инцидент произошел на кубке "Туутари". Жертвой оказался Василий Венедиктов. Сведения о скоропостижной кончине спортсмена подтвердили организаторы мероприятия. У мужчины осталась жена и две дочери.

К сожалению, такое могло случиться с каждым на каком-то другом старте. Василий упал со спуска и неудачно ударился. Падения в этом виде спорта — обычная вещь. Тут получилось, что в силу стечения обстоятельств получился очень сильный удар. Надо понимать, что это лидеры, для них главное – победы. Они не думают о своей безопасности. отметил представитель марафона

Участники марафона отметили, что спуск, по которому ехали спортсмены, действительно представлял опасность для неподготовленных. На полевой дороге находился крутой подъем, а глиняную землю размыло из-за дождей. В результате образовались колеи, в которых застревали колеса велосипедистов. Ее Василий успешно пересек, но не смог затормозить перед промоиной.В результате гонщик вылетел с транспортного средства, ударившись лицом. От сильного удара петербуржец лишился сознания.

Стоит добавить, что повреждения различной степени тяжести получили и другие участники турнира. Организаторы отметили, что количество пострадавших в этом году не превысило обычную статистику.

На данный момент Следственный комитет проводит проверку происшествия.

Фото: Вконтакте/Кубок веломарафонов Ленинградской области