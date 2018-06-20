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Ленинградские рабочие завода Ford требуют выплаты двухгодичного оклада
Сегодня, 11:27
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nastya960

Ленинградские рабочие завода Ford требуют выплаты двухгодичного оклада

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Второго апреля начнутся переговоры.

Профсоюз завода Ford Sollers, который находится во Всеволожске, будет добиваться компенсации в размере двух годовых окладов для уволенных работников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации Ford Sollers во Всеволжске Михаила Сергеева.

2 апреля у нас начинаются переговоры. Переговоры будут вестись от лица всех работников, включая тех, кто занимает какие-то руководящие посты, за исключением топ-менеджмента, у них отдельные договоры. Нас поддерживают германские профсоюзы и конфедерация труда России, в лице президента организации Бориса Кравченко.

Михаил Сергеев

Вчера, 27 марта, компания Ford объявила о прекращении выпуска в России легковых автомобилей и закрытии автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, также в Елабуге закроется завод двигателей.

Ранее на  Piter.TV: Ford во Всеволожском районе продлевает работникам отпуск.
​​​​​​​Фото: открытые источники 

 

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Теги: всеволожск, завод форд, форд
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости Ленинградской области,

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