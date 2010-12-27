Ford во Всеволожском районе продлевает работникам отпуск

Из-за простоя.

Завод Ford Sollers во Всеволожске запустит конвейер только 20 августа, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя первичной профсоюзной организации Ford Артема Яшенкова.



Петербургские автосборочные предприятия каждый год останавливают производство в период летних каникул. Напрмиер, завод Hyundai остановил производство на период с 16 по 29 июля, Nissan с 23 июля по 12 августа. На заводе Ford в Ленинградской области отпуска начались еще 9 июля и должны были закончиться 27 июля. Но их продлили до 20 августа из-за простоя. Так как простой возникает по вине работодателя, персонал завода в этот период будет получать две трети ежемесячного заработка.



Руководство предприятия объясняет простой спадом производства и продаж.

Очевидно, что для Ford завод во Всеволожске существует по остаточному признаку. Завод выпускает то, что востребовано в меньшей доле, чем они планировали, поэтому и принимается решение о простое, дабы не давать нагрузку на дилеров и склады.



Михаил Чаплыгин, гендиректор агентства "Auto-Dealer-СПб"

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Фото: pixabay.com