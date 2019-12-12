На Таллинском шоссе "Форд Фокус" сбил ребенка "на зебре"

Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 11 декабря в Ломоносовском районе Ленинградской области серьезно пострадал несовершеннолетний. Школьник переходил по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В него врезался автомобилист. Инцидент произошел около 21:44 вблизи 40 дома по Таллинскому шоссе. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Аварию зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись появилась в "Дорожном инспекторе". Известно, что жертвой стал 16-летний юноша. Пострадавший госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Виновником ДТП считают 57-летнего мужчину. Он управлял "Фордом Фокусом". Местный житель проехал на запрещающий свет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Таллинском шоссе легковушка снесла опору ЛЭП.

Фото и видео: Вконтакте/Дорожный инспектор

