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На Васильевском острове строитель потерял "Мерседес" за 10 млн рублей
Сегодня, 9:47
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lesjasap
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На Васильевском острове строитель потерял "Мерседес" за 10 млн рублей

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Машину ночью угнали преступники.

У петербургского строителя угнали автомобиль за 10 миллионов рублей. В настоящее время полиция разыскивает люксовую иномарку. По сведениям от пострадавшего, грабители покусились на черный внедорожник марки "Мерседес".

Жертвой преступников стал 38-летний топ-менеджер. Он припарковал транспортное средство около отеля на восьмой линии В.О. вечером 22 июля. Утром петербуржец не увидел оставленной машины. До пяти часов утра злоумышленники справились с угоном. Пропавшую иномарку мужчина приобрел год назад. Он была оборудована сигнализацией, которая не помогла.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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