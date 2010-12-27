На Васильевском острове строитель потерял "Мерседес" за 10 млн рублей

Машину ночью угнали преступники.

У петербургского строителя угнали автомобиль за 10 миллионов рублей. В настоящее время полиция разыскивает люксовую иномарку. По сведениям от пострадавшего, грабители покусились на черный внедорожник марки "Мерседес".

Жертвой преступников стал 38-летний топ-менеджер. Он припарковал транспортное средство около отеля на восьмой линии В.О. вечером 22 июля. Утром петербуржец не увидел оставленной машины. До пяти часов утра злоумышленники справились с угоном. Пропавшую иномарку мужчина приобрел год назад. Он была оборудована сигнализацией, которая не помогла.

Фото: Pixabay.com