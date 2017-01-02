Иномарка влетела в машину коммунальщиков в центре Петербурга

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла автомобильная авария. В результате столкновения одна из иномарок улетела в специальную машину коммунальной службы, а вторая - в верстовой столб. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Пострадавшие транспортные средства замечены вечером 27 декабря на Московском проспекте, на пересечении с набережной реки Фонтанки. Участниками ДТП стали "Опель Астра" и "Форд Фокус". Первый врезался в снегоуборочную машину, второй - в столб. Последняя иномарка выехала на зону пешеходного тротуара.
На месте аварии разбирались сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Данных о пострадавших нет.
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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Видео: 78.ru
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