Иномарка влетела в машину коммунальщиков в центре Петербурга

Вторая машина столкнулась с верстовым столбом.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла автомобильная авария. В результате столкновения одна из иномарок улетела в специальную машину коммунальной службы, а вторая - в верстовой столб. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пострадавшие транспортные средства замечены вечером 27 декабря на Московском проспекте, на пересечении с набережной реки Фонтанки. Участниками ДТП стали "Опель Астра" и "Форд Фокус". Первый врезался в снегоуборочную машину, второй - в столб. Последняя иномарка выехала на зону пешеходного тротуара.

На месте аварии разбирались сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Данных о пострадавших нет.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Видео: 78.ru

