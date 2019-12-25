Рабочие вытащили тонувшего байдарочника из Выборгского залива

Мужчина спустился на воду, нарушив правила техники безопасности.

В пятницу, 10 апреля, в акватории бухты Защитной спасли тонувшего человека, не справившегося с управлением байдаркой. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

По словам начальника охраны музея-заповедника "Парк Монрепо" Видаса Урбанавичюса, сведения о пострадавшем поступили в полдень от работников компании "Возрождение". Они сообщили, что вытащили байдарочника из воды. На место происшествия оперативно выехала скорая помощь. Пострадавшему предоставили теплую одежду, его личные вещи остались на территории парка под присмотром охранников. Осмотр снаряжения показал, что при спуске на воду была нарушена техника безопасности.

Сейчас мужчина находится в районной больнице. В общей сложности, он пробыл в холодной воде около 20 минут и чудом остался жив.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_news