Девушка получила серьезные травмы после ДТП в Гатчинском районе

Автомобиль, в котором находилась пассажирка, столкнулся с грузовиком.

Утром пятницы, 10 апреля, на трассе M-11 в Тосненском районе произошло ДТП. Грузовик Mercedes-Benz Axor столкнулся с Cherry Tiggo, в результате пострадала пассажирка легковой машины. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Попутное столкновение совершил 23-летний водитель китайского автомобиля: 26-летняя девушка, сидевшая рядом на пассажирском кресле, госпитализирована с тяжёлыми травмами.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте происшествия, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на улице Косыгина водитель "Киа" погиб, врезавшись в столб.

Фото: Pixabay