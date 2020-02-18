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Во время земельных работ в Волосово нашли скелеты двух человек
Сегодня, 10:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Во время земельных работ в Волосово нашли скелеты двух человек

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Рядом лежали металлическая каска, подсумок, фрагмент подошвы сапога и ножны.

Полиция Волосовского района Ленобласти проводит проверку после обнаружения скелетированных останков двух человек на улице Советов в Волосово. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Скелеты обнаружили рабочие компании "ЭКО-Сервис" при проведении земельных работ. Рядом с останками лежали металлическая каска, подсумок, фрагмент подошвы сапога и ножны. Скелеты направлены на экспертизу в морг.

Ранее мы писали, что СК начал работу в Сальске на месте массового захоронения жертв нацистов.

Фото: pixabay.com

Теги: останки, скелеты
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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