Во время земельных работ в Волосово нашли скелеты двух человек

Рядом лежали металлическая каска, подсумок, фрагмент подошвы сапога и ножны.

Полиция Волосовского района Ленобласти проводит проверку после обнаружения скелетированных останков двух человек на улице Советов в Волосово. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Скелеты обнаружили рабочие компании "ЭКО-Сервис" при проведении земельных работ. Рядом с останками лежали металлическая каска, подсумок, фрагмент подошвы сапога и ножны. Скелеты направлены на экспертизу в морг.

Ранее мы писали, что СК начал работу в Сальске на месте массового захоронения жертв нацистов.

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