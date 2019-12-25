Рабочее движение по Лиговскому путепроводу запустят до 10 сентября

Рабочие ведут строительство второго путепровода на перекрестке с улицей Свободы.

Во вторник, 22 июня, вице-губернатор Максим Соколов, глава КРТИ Андрей Левакин, а также представители Дирекции транспортного строительства и генподрядчиков проверили ход строительства обхода Красного села и реконструкцию Лиговского путепровода.

Рабочее движение на объектах планируют запустить к 10 сентября. Рабочие уже соорудили проезжую часть от проспекта Ленина до Опольского переулка и от улицы Свободы до Кингисеппского шоссе. В том числе возведен путепровод, соединяющий проспекты Ленина и Ивангородский. На данный момент идут работы по строительству второго путепровода на пересечении с улицей Свободы.

По словам чиновников, благодаря постройке объектов разгрузится улично-дорожная сеть юго-запада города и увеличится пропускная способность трассы "Нарва".

Ранее мы писали, что основные ограничения движения на Рябовском шоссе снимут 25 июня.

Фото: Смольный