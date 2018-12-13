В понедельник в Петербурге ожидается до 20 градусов тепла

13 мая в городе на Неве будет солнечно и без осадков.

В понедельник, 13 мая, в Петербург пришло долгожданное тепло. Воздух в этот день прогреется до плюс 20 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Дождей не будет в Северной столице до выходных. Температура воздуха в течение недели будет варьироваться от 14 до 18 градусов тепла. По словам синоптиков, небольшие осадки возможны в среду, 15 мая. В этот день стоит взять с собой зонтик.

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