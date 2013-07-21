Рабочая неделя завершится в Петербурге дождями

Температура воздуха составит +15…+17 градусов.

В пятницу, 28 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В этот день в городе пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до +8…+10 градусов. Днем потеплеет до +15…+17 градусов. Ветер подует с юга-запада, запада умеренный. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее петербуржцам рассказали о ближайших ограничениях на дорогах.

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