Рабочая неделя завершится в Петербурге дождями

Температура воздуха в городе на Неве в пятницу составит +19…+21 градусов.

В пятницу, 14 мая, в Петербурге по сравнению с двумя предыдущими днями немного похолодает. В этот день в городе ожидается переменная облачность, ночью и утром пройдет небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью в городе на Неве подует юго-восточный, восточный слабый ветер, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +19…+21 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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