Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла и дождей

Город прогреется до +6 градусов.

Рабочая неделя в Северной столице начнется тепла, сырости и сильного ветра. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем Петербург прогреется до +6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Однако, в некоторых районах он его порывы достигнут 15-20 м/с. Кроме того, городе на Неве накроют "зимние дожди". Атмосферное давление днем будет расти.

Синоптики отметили, что уже во вторник, 10 декабря, в Петербурге похолодает. Температура упадет до -2 градусов. Отмечается, что утром на дорогах образуется гололед. Водителей просят быть аккуратнее.

Ранее мы сообщали о том, что на набережной реки Карповки изменится движение трамваев.

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