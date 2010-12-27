Изменения в маршруте общественного транспорта связаны с ремонтными работами на водопроводе.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что на набережной реки Карповки изменится движение трамваев. Об этом рассказали специалисты "Горэлектротранса".

Движение трамвай №40 изменит с 11 по 31 декабря. Общественный транспорт проследует от конечной станции "Тихорецкий проспект" по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее по Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, Гренадерской улице.

Известно, что изменения движения связаны с ремонтными работами на водопроводе.

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