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Рабочая неделя в Петербурге начнется с тумана и дождя
Сегодня, 9:35
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Alena_Zinovieva
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Рабочая неделя в Петербурге начнется с тумана и дождя

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Однако холоднее не станет.

В понедельник, 16 апреля солнечную погоду в Петербурге сменят дожди и туманы. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупреждают региональные МЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что в начале рабочей недели атмосферное давление понизится до 763 мл ртутного столба. Скорость северного ветра будет достигать пяти метров в секунду. Днем 16 апреля воздух прогреется до плюс 16 °С. На берегу Финского залива будет прохладнее —плюс 11 °С. В Ленобласти также не жарко — около плюс 10 °С.

Сотрудники Гидрометцентра сообщают, что солнца ждать не стоит. В понедельник над Петербургом сгустятся облака, возможны дожди.

Напомним, активист предлагает жителям Санкт-Петербурга присоединиться к экологическому челленджу "Убирайка".

Фото: pixabay.com

Теги: дожди и туманы , климат , новости спб , погода , погода в спб 16 апреля
Категории: Новости СПб Картина дня

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