Рабочая неделя в Петербурге начнется с тумана и дождя

Однако холоднее не станет.

В понедельник, 16 апреля солнечную погоду в Петербурге сменят дожди и туманы. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупреждают региональные МЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что в начале рабочей недели атмосферное давление понизится до 763 мл ртутного столба. Скорость северного ветра будет достигать пяти метров в секунду. Днем 16 апреля воздух прогреется до плюс 16 °С. На берегу Финского залива будет прохладнее —плюс 11 °С. В Ленобласти также не жарко — около плюс 10 °С.

Сотрудники Гидрометцентра сообщают, что солнца ждать не стоит. В понедельник над Петербургом сгустятся облака, возможны дожди.

Напомним, активист предлагает жителям Санкт-Петербурга присоединиться к экологическому челленджу "Убирайка".

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