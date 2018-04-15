Активист из Петербурга предложил запустить флешмоб "Убирайка"

Петербургский активист Дмитрий Корецкий запустил в интернете 15 апреля флешмоб #убирайка. Свой "межгалактический" челендж он начал с уборки мусора в Токсове.
Корецкий рассказал, что поехал в солнечный день погулять на природу с собакой. Предчувствуя последствия пребывания человека, он прихватил с собой несколько мусорных пакетов. Как и предполагал Дмитрий, "одноразовый мир" был разбросан по всему лесу.
Как всегда, увидели мрак, ужас и россиянство во всей красе. Повсюду бутылки, разбитое стекло, пластик, остатки одноразовых мангалов и одноразовой посуды. И это ещё не начались майский праздники… Такое там каждый год.
Дмитрий Корецкий
Активист предложил, руководствуясь опытом прошлых лет, убрать парковые зоны от отходов нерадивых отдыхающих. Условия участия просты:
1. Вы выбираетесь за город на прогулку (Езжайте прямо завтра!)
2. Берёте с собой перчатки и несколько мешков для мусора.
3. Собираете мусор, который встречается у вас на пути.
4. Доносите его до ближайшего мусорного контейнера.
5. Фотографируете пакеты с мусором, выкладываете в свои соцсети фотографии с тегом #убирайка и текстом, который мотивирует ваших подписчиков на участие в челлендже (или просто на уборку в лесу)
Дмитрий Корецкий
Петербуржец убежден, что общими усилиями можно сделать лес чище.
Может показаться, что 2 мешка - это капля в море, и ничего не изменится. Но тысячи капель могут стать морем, которое смоет всю эту грязь! Всего 1-2 мешка на человека - это то маленькое действие, которое доступно каждому и каждой!
Дмитрий Корецкий
Дмитрий пообещал, если запись наберет 1000 репостов, он сбреет усы и бороду, которая была с ним с 2007 года. Чтобы пробудить у людей чувство совести, активист также расставил мотивационные таблички и поговорил с отдыхающими.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал активисты нашли нарушения противопожарной безопасности в комплексах "Пик" и "Сенная".
Видео, фото: ВКонтакте / Дмитрий Веганов