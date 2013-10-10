  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время уборки реки Смоленки горожане собрали 243 мешков с мусором
Сегодня, 20:10
102
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Во время уборки реки Смоленки горожане собрали 243 мешков с мусором

0 0

Отходы увезли на специальный полигон.

Сегодня, 5 июня, в Петербурге провели акцию "Чистые берега Евразии", в рамках которой неравнодушные жители выловили мусор из реки Смоленки. Об этом сообщили в в пресс-службе петербургского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

Волонтеры и активные горожане собрали мусор с берегов и выловили отходы, которые были в воде. Специалисты ГУП "Экострой" очищали акваторию на катере. 

Петербуржцы собрали около шести тонн мусора, он занял 243 мешка. Отходы увезли на специальный полигон.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, почему нельзя выкидывать в мусор просроченные лекарства.

Фото: Pexels

Теги: мусор, река смоленка, уборка мусора, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии