Во время уборки реки Смоленки горожане собрали 243 мешков с мусором

Отходы увезли на специальный полигон.

Сегодня, 5 июня, в Петербурге провели акцию "Чистые берега Евразии", в рамках которой неравнодушные жители выловили мусор из реки Смоленки. Об этом сообщили в в пресс-службе петербургского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Волонтеры и активные горожане собрали мусор с берегов и выловили отходы, которые были в воде. Специалисты ГУП "Экострой" очищали акваторию на катере.

Петербуржцы собрали около шести тонн мусора, он занял 243 мешка. Отходы увезли на специальный полигон.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, почему нельзя выкидывать в мусор просроченные лекарства.

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