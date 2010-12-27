Активисты нашли нарушения противопожарной безопасности в комплексах "Пик" и "Сенная"

В "Пике" обнаружили неполадки с проводкой, а пожарные выходы закрыты.

Петербургское движение "Безопасная среда" провели гражданскую инспекцию пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах "Пик" и "Сенная". Результаты обхода оказались неутешительными.

Неравнодушные жители города рассказали, что в комплексе "Пик" обнаружили целый ряд проблем. Главная из них – это закрытые на замок пожарные двери. Также были замечены изъяны проводки, отсутствие даты пломбировки и перекатки на пожарных кранах, а выйти из кинотеатра можно только через два эскалатора. Кто хоть раз бывал в данном комплексе, наверняка мог заметить, что эскалаторы там достаточно узкие и крутые. В случае ЧП на них может возникнуть давка.

ТРК "Сенная" оказался более подготовленным в вопросах безопасности. Из недостатков участники движения "Безопасная среда" заметили отсутствие люминесцентного покрытия на пожарных планах, а также нет люминесцентных дорожек.

Стоит отметить, что 18 апреля в 19 часов движение проведет мастер-класс по пожарному минимуму для граждан по адресу - Достоевского, 34.

Цель мероприятия - дать возможность каждому гражданину оценить потребительские объекты на пожарную безопасность.Также на встрече разберут причины пожара, произошедшего в ТК "Зимняя Вишня" в Кемерово, используя фотографии, которые посетители ранее делали. Движение "Безопасная среда"

Фото: движение "Безопасная среда"