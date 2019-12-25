В Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега

В воскресенье, 18 октября, стало известно, что в понедельник Петербург накроет мокрым снегом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Отмечается, что в ночь на понедельник температура воздуха опустится до 0...+2 градусов. А днём воздух в городе прогреется до 5 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление днём будет слабо повышаться.
Ранее мы сообщали о том, что россияне собираются отмечать Новый год в Петербурге, Сочи и Калининграде.
Фото:pixabay
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