В Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега

Днем термометры покажут до +3...+5 градусов.

В воскресенье, 18 октября, стало известно, что в понедельник Петербург накроет мокрым снегом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Отмечается, что в ночь на понедельник температура воздуха опустится до 0...+2 градусов. А днём воздух в городе прогреется до 5 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление днём будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что россияне собираются отмечать Новый год в Петербурге, Сочи и Калининграде.

Фото:pixabay