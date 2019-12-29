Утро в Петербурге началось с пятибалльных пробок

Однако к 10 утра они опустились до 3 баллов.

Рабочая неделя в Петербурге началась с пробок. По данным сервиса "Яндекс. Пробки" в 8:25 пробки составляли пять баллов, в 9:00 – шесть баллов и к 10 утра вернулись к трем баллам.

Большие заторы наблюдались на Московском, Советском, Витебском, Дальневосточном, Малоохтинском проспектах. Также пробка образовалась на КАД от съезда на Народную улицу до Большого Обуховского моста.

По информации сервиса, движение транспортных средств затрудняют ДТП.

Ранее анонимы вновь прислали письма о заминировании на почту судов.

Фото: Piter.TV