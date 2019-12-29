Анонимы вновь прислали письма о заминировании на почту судов

Рабочая неделя в Петербурге началась с очередной волны эвакуаций районных судов. Первыми на улицу вышли сотрудники Петродворцового районного суда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Через пару минут письмо о минировании пришло и Василеостровский районный суд. В огромном списке числятся детские сады. Там якобы находятся бомбы. Также сообщения пришли на почту Петродворцового, Октябрьского, Красногвардейского, Ленинского судов.
Напомним, анонимные минирования начались в конце 2019 года.
В Петербурге за прошлый вторник эвакуировали около 30 тысяч человек
Фото: Piter.TV; объединенная пресс-служба городских судов.
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