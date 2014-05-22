Днем в Ленобласти температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов.

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с заморозков. В понедельник, 20 сентября, столбики термометров покажут до +0...+5 градусов. Местами будет минусовая температура до -3..-5 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Днем в Ленобласти температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов. Погода ожидается облачная с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер подует в восточном, северо-восточном направлении. Его скорость составит 7-12 метров в секунду. Ночью атмосферное давление будет слабо повышаться, а днем – слабо понижаться.

Сообщается, что минусовая температура будет держаться в течение трех ближайших дней.

Ранее понедельник в Петербурге будет облачным и прохладным.

Фото: Piter.tv