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Рабочая неделя в Ленобласти начнется с заморозков
Сегодня, 18:37
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Рабочая неделя в Ленобласти начнется с заморозков

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Днем в Ленобласти температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов.

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с заморозков. В понедельник, 20 сентября, столбики термометров покажут до +0...+5 градусов. Местами будет минусовая температура до -3..-5 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. 

Днем в Ленобласти температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов. Погода ожидается облачная с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер подует в восточном, северо-восточном направлении. Его скорость составит 7-12 метров в секунду.  Ночью атмосферное давление будет слабо повышаться, а днем – слабо понижаться. 

Сообщается, что минусовая температура будет держаться в течение трех ближайших дней. 

Ранее понедельник в Петербурге будет облачным и прохладным.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть погода, погода 20 сентября ленобласть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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