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Понедельник в Петербурге будет облачным и прохладным
Сегодня, 18:29
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Понедельник в Петербурге будет облачным и прохладным

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Днем в Северной столице температура воздуха прогреется до +8...+10 градусов.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной погоды. В понедельник, 20 сентября, столбики термометров покажут до +3...+5 градусов тепла. В пригороде будет нулевая температура. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Днем в Северной столице температура воздуха прогреется до +8...+10 градусов. Погода ожидается облачная с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер подует в восточном, северо-восточном направлении, умеренный.  Ночью атмосферное давление будет слабо повышаться, а днем – слабо понижаться. 

Ранее в Атлантическом океане бушует тропический шторм "Питер".

Фото: Piter.tv

Теги: погода 20 сентября, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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