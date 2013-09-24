Понедельник в Петербурге будет облачным и прохладным

Днем в Северной столице температура воздуха прогреется до +8...+10 градусов.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной погоды. В понедельник, 20 сентября, столбики термометров покажут до +3...+5 градусов тепла. В пригороде будет нулевая температура. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем в Северной столице температура воздуха прогреется до +8...+10 градусов. Погода ожидается облачная с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер подует в восточном, северо-восточном направлении, умеренный. Ночью атмосферное давление будет слабо повышаться, а днем – слабо понижаться.

Ранее в Атлантическом океане бушует тропический шторм "Питер".

Фото: Piter.tv