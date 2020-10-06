На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 18 м/с.

В воскресенье, 19 сентября, в Атлантическом океане бушует тропический шторм "Питер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Шторм сформировался в юго-восточной части Атлантического океана. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 18 м/с. Тропический "Питер" находится на расстоянии около 1015 км к востоку от Ливардских островов в Карибском море. Сообщается, что шторм движется со скоростью 24 км/ч в северо-западном направлении.

Ранее ураган "Николас" достиг штата Техас.

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