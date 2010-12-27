Рабочая неделя в Ленобласти начнется с тумана

А днем потеплеет до +26.

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде в Ленинградской области на понедельник, 2 сентября.

Так, жителей ждет переменная облачность и погода без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер подует юго-восточный, южный 3-8 м/с.

Ночью воздух прогреется до +16. Минимальная температура днем составит +21, а максимальная +26.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургская погода в четверг была близка к историческому рекорду 1942 года.

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