Рабочая неделя в Ленобласти начнется с тумана и кратковременных дождей

В понедельник, 9 августа, в Ленобласти ожидается облачная с прояснением погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Так, в некоторых районах жителей ждет небольшой кратковременный дождь. Уточняется, что ночью и утром местами будет туман. Ветер ночью будет слабый. Днем его направление – юго-западное, западной. Скорость ветра составит 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, днем составит +21...+26 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
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Фото: pexels, пресс-служба МЧС России
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