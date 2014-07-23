Рабочая неделя в Ленобласти начнется с тумана и кратковременных дождей

Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, днем составит +21...+26 градусов тепла.

В понедельник, 9 августа, в Ленобласти ожидается облачная с прояснением погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, в некоторых районах жителей ждет небольшой кратковременный дождь. Уточняется, что ночью и утром местами будет туман. Ветер ночью будет слабый. Днем его направление – юго-западное, западной. Скорость ветра составит 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, днем составит +21...+26 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



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Фото: pexels, пресс-служба МЧС России